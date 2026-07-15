“Donderdag wolkenvelden en kans op een bui, komend weekend een stuk minder warm”

Foto: Joris van Tweel

Het wordt de komende dagen een stuk minder warm. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we in het aanstaande weekend te maken met temperaturen die rond de 20 graden komen te liggen.

“Donderdag trekken er wolkenvelden over en schijnt de zon af en toe”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 25 of 26 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3. Lokaal kan er een bui vallen.”

“Op vrijdag kan er op meer plaatsen een bui vallen, maar schijnt de zon ook zo nu en dan. Het wordt 24 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Tijdens het weekend waait er een stevige noordwestenwind, windkracht 3 tot 5. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en met 20 tot 22 graden is het een stuk minder warm. Begin volgende week zijn de veranderingen klein. Ook dan is er veel bewolking, klaart het soms op en schommelt het kwik bij droog weer rond de 20 graden. Meer informatie over het weer vind je op de weerpagina.”