Donderdag nog bewolkt met spatje regen, daarna begint aanloop naar zonnig en warm weekend

Foto: Joris van Tweel

Na een overwegend bewolkte donderdag met kans op een spatje regen laat de zon zich steeds vaker zien. Vanaf vrijdag wordt het warmer en stevenen we af op een zonnig weekend met temperaturen rond de 25 graden.

Door Johan Kamphuis

Veel bewolking en een lokaal spatje regen tekenen de eerste helft van donderdag. Later klaart het zo nu en dan wel op en wordt het 22 graden, bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten.

Ook vrijdag is er eerst bewolking, maar wordt het in de middag zonnig en warm, met 24 of 25 graden als maximumtemperatuur en een zwakke tot matige noordenwind.

Tijdens het weekend is het zonnig en warm, met temperaturen rond 25 graden en een matige wind uit het oosten tot noordoosten. Of de zomer na het weekend aanhoudt, lees je op de weerpagina en hoor je om 8.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow.