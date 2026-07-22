“Donderdag bewolkt, op zaterdag zomers warm met 28 graden”

Foto: Joris van Tweel

Het is donderdag bewolkt met kans op een spatje regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis keert vanaf vrijdag de zomerwarmte terug, waarbij het op zaterdag mogelijk 28 graden kan worden.

“Donderdag is er veel bewolking met in de ochtend kans op een spatje regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag klaart het langzaam aan op. Het wordt 18 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Op vrijdag is het ’s ochtends bewolkt en gaat de zon in de middag breeduit schijnen. Het wordt warm met 24 graden als maximumtemperatuur bij een zwakke westenwind, windkracht 2.”

“Zaterdag is het zeer warm met 27 of 28 graden. Het blijft droog en er is veel zon bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3. In de nacht naar zondag is er kans op een regen- of onweersbui.

Zondag is het met 21 graden een stuk minder warm en blijft het met af en toe zon droog.”

“Wordt het na het weekend snel warmer? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerbericht om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”