Donar versterkt zich met veelzijdige aanvaller Siem Uijtendaal: “Let’s get to work and win a championship”

Donar in het Topsportcentrum Almere

Siem Uijtendaal speelt komend seizoen voor Donar. Met de 25-jarige Uijtendaal haalt de Groningse basketbalclub een speler in huis die op verschillende manieren kan bijdragen in de aanval.

De 1.98 meter lange guard/forward kan uit de voeten als schutter, kan het spel aanvallend versnellen en beschikt over de veelzijdigheid om op meerdere plekken binnen de rotatie belangrijk te zijn. Uijtendaal speelde het afgelopen seizoen voor Den Helder Suns, waar hij destijds na een avontuur van vijf seizoenen in de Amerikaanse NCAA-universiteitscompetitie binnenkwam. In Den Helder groeide hij direct uit tot een sleutelspeler: in gemiddeld 29 minuten speeltijd per wedstrijd tekende hij voor 12.5 punten en 4.2 rebounds. Zijn driepunters schoot hij binnen tegen een net percentage van 34 procent.

Trainer Jason Dourisseau is dan ook in zijn nopjes met de komst van de nieuwe aanwinst: “We zijn blij dat Siem voor Donar heeft gekozen. Hij is een speler die aanvallend veel kan brengen en op meerdere posities inzetbaar is. Die veelzijdigheid is voor ons cruciaal. Siem heeft puur scorend vermogen, kan ruimte creëren voor anderen en geeft ons extra opties binnen de selectie.”

Ook de speler zelf kijkt uit naar het aanstaande avontuur: “Ik ben super excited om voor Donar Groningen uit te komen. Ik kan niet wachten om de passie van jullie allemaal te voelen tijdens de wedstrijden dit seizoen. Let’s get to work and win a championship!”