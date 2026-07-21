Donar versterkt zich met Amerikaan Jacob Crews

Donar heeft zich voor het komende seizoen versterkt met de 26-jarige Amerikaan Jacob Crews. Het afgelopen seizoen was de forward actief in de NCAA, voor Missouri Tigers.

In 2020 speelde de 2 meter 3 lange Crews voor het eerst in de NCAA, voor North Florida University. Na twee seizoenen maakte hij de overstap naar ‘Daytona State College’, om via de ‘University of Tennesse at Martin’ in 2024 bij Missouri terecht te komen.

“Jacob is een uitstekende driepuntsschutter, zeker op zijn positie”, aldus coach Jason Dourisseau op de site van Donar. “Dat is iets waar we echt naar op zoek waren. Twee jaar geleden heeft Jacob voor een moeilijke weg gekozen, door de overstap te maken van een kleinere naar een grote universiteit. Dit zegt iets over zijn karakter, waardoor we denken dat hij perfect bij Donar gaat passen.”

“Ik heb voor Donar gekozen, omdat uit de gesprekken die ik had met mijn agent, coach Jason en general manager Stefan bleek dat iedereen op dezelfde lijn zat”, zegt Crews. “We willen zo veel mogelijk wedstrijden winnen, en ik denk dat Groningen een goede plaats zal zijn voor mij en mijn gezin. Ik ben dus erg enthousiast en gemotiveerd om het kampioenschap weer naar Groningen te brengen!”

Het team van Donar bestaat tot nu toe uit Dele Adetunji, Bryan Antoine, Siem Uijtendaal, Oshean Brathwaite en Jacob Crews.