Donar versterkt selectie met power forward Brandon Bergsma van ZZ Leiden

Donar in het Topsportcentrum Almere

Brandon Bergsma speelt in het nieuwe seizoen voor Donar. De 2.05 meter lange power forward maakt de overstap van ZZ Leiden.

De 25-jarige Bergsma speelde eerder in de promotiedivisie, het tweede niveau, bij Grasshoppers en CobraNova uit Voorburg. Afgelopen seizoen speelde hij voor het tweede team van ZZ Leiden, waarbij hij in januari van dit jaar de overstap maakte naar de hoofdmacht. In de eerste wedstrijd op het hoogste niveau speelde Bergsma zich met zestien punten en negen rebounds direct in de kijker. Uiteindelijk speelde hij 21 wedstrijden, waarbij er zeven basisplaatsen waren, waarin hij gemiddeld zes punten maakte en 2.5 rebounds pakte in dertien minuten speeltijd per wedstrijd.

“Ik kijk er naar uit om samen met Donar te strijden”

“Ik ben ontzettend dankbaar voor de kans om de volgende stap in mijn carrière te zetten”, laat Bergsma weten. “Ik kijk er enorm naar uit om samen met Donar te strijden om alle prijzen en de club te vertegenwoordigen in Europa. Ik kan niet wachten tot het seizoen begint.” Ook General Manager Stefan Mladenović is blij met de komst van Bergsma: “Brandon is een goede scorer en rebounder, maar vooral ook een slimme speler. Daarom zijn we blij dat hij onze Nederlandse kern komt versterken.”

De eerste oefenwedstrijd van Donar voor het seizoen 2026/2027 staat gepland op zaterdag 29 augustus 2026 om 19.30 uur in de Wildervanckhal op het sportpark in het Groningse dorp. De officiële seizoensopening voor de Supercup is op zaterdag 12 september 2026 tegen Landstede Hammers.