Donar trekt Amerikaanse point guard Kevon Godwin aan

Donar heeft de 26-jarige Kevon Godwin voor het komende seizoen aangetrokken. Het afgelopen seizoen speelde de Amerikaanse point guard in Luxemburg.

In 2024 begon Godwin zijn professionele carrière op het derde niveau in Spanje. Na dat seizoen zette hij een stap omhoog en tekende hij voor het Luxemburgse Arantia Larochette.

Coach Jason Dourisseau is in zijn nopjes met de komst van Godwin: “We zijn heel blij met Kevon als point guard. Hij had een erg goed seizoen in Luxemburg en is een geweldige schutter. Hij past goed bij de manier waarop wij willen spelen: met tempo, dreiging vanaf de bal en meerdere spelers die aanvallend verantwoordelijkheid kunnen nemen.”

De selectie van Donar bestaat naast Godwin tot nu toe uit Dele Adetunji, Bryan Antoine, Siem Uijtendaal, Oshean Brathwaite en Jacob Crews.