Donar Groningen haalt Amerikaanse center Jalen DeLoach

Foto via Sheffield Sharks

Donar Groningen heeft de Amerikaanse basketballer Jalen DeLoach vastgelegd.

De 24-jarige center speelde de afgelopen vier jaar collegebasketbal in de Verenigde Staten voor Virginia Commonwealth University (VCU), de University of Georgia en Loyola Chicago. In totaal speelde hij 130 wedstrijden in de NCAA. Afgelopen seizoen begon DeLoach zijn profcarrière bij Sheffield Sharks in het Verenigd Koninkrijk. Begin februari 2026 maakte hij de overstap naar de Bosnische club Zivinice.

Met de komst van DeLoach bestaat de selectie van Donar Groningen op dit moment uit Dele Adetunji, Bryan Antoine, Siem Uijtendaal, Oshean Brathwaite, Jacob Crews, Brandon Bergsma, Kevon Godwin en Jalen DeLoach.