Doelman Hidde Jurjus verkast naar FC Volendam

Foto: FC Groningen. Hidde Jurjus

FC Volendam heeft zich versterkt met Hidde Jurjus. De 32-jarige doelman was transfervrij na zijn vertrek bij FC Groningen. Hij tekent voor drie seizoenen bij de club, die in mei degradeerde uit de Eredivisie.

Jurjus speelde ruim 300 wedstrijden in het Nederlandse betaalde voetbal. De afgelopen drie jaar stond hij onder contract bij FC Groningen, met wie hij in 2024 promoveerde naar de Eredivisie. De afgelopen jaren was hij tweede doelman, achter Etienne Vaessen.

Jurjus was eerder doelman bij De Graafschap, PSV, Roda JC en het Duitse KFC Uerdingen. Bij FC Volendam is hij de opvolger van Kayne van Oevelen, die deze zomer verkaste naar het Engelse Ipswich Town.