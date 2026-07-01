Dit zijn de kanshebbers op de Groninger Cultuurprijzen van dit jaar

Foto via Instagram Groninger Cultuurprijzen (@groningercultuurprijzen)

De provincie Groningen en het Cultuurfonds Groningen hebben woensdag de genomineerden bekendgemaakt voor de Groninger Cultuurprijzen 2026.

Drie genomineerden in drie categorieën

In totaal zijn er per categorie drie kandidaten gekozen. Voor de Groninger Cultuurprijs voor professionele kunstenaars, gezelschappen en instellingen zijn kunstcollectief WERC uit Stad, festival Terug naar het Begin uit Appingedam en Op Roakeldais uit Warffum genomineerd.

Beeldend kunstenaar Faizel Saro, kunstenaarscollectief Metro C en poëzie- en voordrachtpodium Metro C uit Stad maken kans op de Groninger Talentprijs, bedoeld voor nieuw cultureel talent dat zich verder wil ontwikkelen.

De Cultuurprijs voor Amateurkunst gaat naar poëzie, muziek, theaterorganisatie Pittig Gekruid uit Hoogezand, naar musicalgroep Vals Alarm uit Groningen of naar queerkoor Diverdoatsie, ook uit Stad.

Winnaars krijgen op 7 oktober vijfduizend euro

De Groninger Cultuurprijzen zijn in 2020 in het leven geroepen om sterke culturele initiatieven, opvallende projecten en de mensen en organisaties achter deze activiteiten in de provincie Groningen in de schijnwerpers te zetten.

De provincie Groningen en het Cultuurfonds Groningen organiseren dit jaar de vierde editie. De jury bestaat uit Jan-Gerd Krüger, Renée Luth, Peter Sikkema, Jantina van der Broek en oud-winnaar Mohamed Yusuf Boss. Cultuurgedeputeerde Suzan Top en Commissaris van de Koning René Paas reiken dan de prijzen, een geldbedrag van vijfduizend euro per winnaar, op 7 oktober uit in het Kielzog in Hoogezand.