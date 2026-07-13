Dinsdag zonovergoten met 28 graden, later in de week lagere temperaturen

Foto: Joris van Tweel

Na een zonnige en zachte maandag, maakt Groningen zich klaar voor een warme zomerdag. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het dinsdag het warmst, waarna de temperatuur gedurende de week langzaam daalt.

“Dinsdag is het zonovergoten en wordt het 28 graden. Er waait een matige tot soms vrij krachtige noordoostenwind, windkracht 3 tot 5. In de nacht daalt de temperatuur tot rond de 15 graden.

Woensdag is het wederom zonovergoten en droog. Het wordt dan 27 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4.

Donderdag is er flink wat zon en neemt later op de dag de bewolking vanuit het noorden toe. Het blijft droog en het wordt 25 of 26 graden. In de nacht 15 graden.

Vrijdag is er meer bewolking en wordt het 23 graden. Ook dan blijft het droog.

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