Dinsdag wisselvallig met kans op een buitje

Foto: Joris van Tweel

De zomer schittert voorlopig nog even in afwezigheid. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zet het wisselvallige weer zich ook de komende dagen voort. Regen, zonneschijn en temperaturen tussen de twintig graden domineren de week.

“Dinsdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Ook dan is er kans op een spetterbuitje en word het 21 of 22 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. In de nacht is er meer bewolking, met minimatemperaturen rond 15 graden en er gaat wat lichte regen vallen.

Woensdag is er veel bewolking als we onder invloed komen van een kleine randstoring die via Denemarken naar Duitsland trekt. Er staakt een vrij noordwesten op, windkracht 5 en nu en dan valt er lichte regen. Het wordt 19 graden.

Donderdag is er veel bewolking, valt er een licht buitje en wordt het rond 19 of 20 graden.

Voor het vervolg op vrijdag en het weekend: kijk op de weerpagina of luister naar het weerbericht om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.”