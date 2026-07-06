Dinsdag eerst zon, later meer wolken

Foto: Lars Faber

De komende dagen blijft het grotendeels bewolkt. Later deze week komt er meer zon en stijgen de temperaturen.

Door: Johan Kamphuis

Dinsdag is er eerst af en toe zon maar neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5.

Woensdag is er veel bewolking met later op de dag een paar opklaringen. Het wordt 22 of 23 graden bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 of 3.

Daarna komt er op vrijdag en zaterdag veel ruimte voor de zon en loopt de temperatuur op naar 24 tot 26 graden op zaterdag. Of de zomer daarna nog en tandje bijzet? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.