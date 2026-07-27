Dinsdag begint bewolkt, later opklaringen en 26 graden

Foto Andor Heij. Reitdiep, avond, zomer, weer

Na de regen van de afgelopen dagen keert het zomerweer terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgt de zon de komende dagen meer ruimte en wordt gedurende de week tropisch warm.

“Dinsdagochtend is er veel bewolking waarna het in de middag opklaart. Het kwik loopt op naar een warme 26 graden bij een matige westenwind, windkracht 3.

Woensdag wordt een rustige en tropische dag met een maximumtemperatuur van 30 of 31 graden. De zuidenwind is zwak, windkracht 2. In de nacht is het erg zacht bij 18 tot 20 graden als laagste temperatuur.

Donderdag wordt het 28 tot 30 graden. Er is veel zon maar in de middag trekt er ook wat bewolking over. Dan zakt het kwik ook geleidelijk aan.

Vrijdag is het met 24 graden minder warm. Het is wisselend bewolkt en er valt een bui. Voor het weekendweer: kijk op de weerpagina voor de uitgebreide lange termijn verwachting.”