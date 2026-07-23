De Rustende Koe tijdelijk te zien in Stadspark

In het stadspark kun je vanaf nu kennismaken met Ahimsa, beter bekend als De Rustende Koe. Het reizende kunstwerk heeft een tijdelijke plek gekregen naast de kinderboerderij aan de Concourslaan.

De komst van het kunstwerk maakt deel uit van de viering van 100 jaar Stadspark. Ahimsa reist al jaren langs verschillende plekken in Nederland en staat symbool voor rust, verbinding en respect voor het leven. Volgens de makers vormt het kunstwerk een plek voor ontmoeting, natuur en cultuur.

De Rustende Koe blijft naar verwachting tot en met december in het Stadspark te zien.