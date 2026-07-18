Daksprongen en triple backflips op Grote Markt: parcours Red Bull District Ride is ontworpen door de rijders zelf

Overview of Red Bull District Ride on April 28, 2026 at Groningen, Netherlands // Pump Factory / Red Bull Content Pool // SI202604290464 // Usage for editorial use only //

Op de Grote Markt vindt in het weekend van 24 en 25 juli de Red Bull District Ride plaats. Het evenement is onderdeel van de Slopestyle Super League en brengt mountainbikers van faam naar Groningen die bijzondere stunts gaan uitvoeren in de binnenstad.

De allereerste editie van dit evenement werd in 2005 gehouden in het Duitse Neurenberg. Sindsdien zijn er zeven edities geweest, maar het is voor het eerst dat het spektakel neerstrijkt in Nederland. In totaal komen er 21 atleten naar Groningen: vijftien mannen en zes vrouwen, die strijden voor punten in de Slopestyle Super League.

Wat is mountainbike slopestyle precies?

Slopestyle kan het beste omschreven worden als een kruising tussen mountainbiken en BMX. De rijders maken gebruik van een grotere, stevige fiets waarmee ze de snelheid van het klassieke mountainbiken combineren met bijzondere sprongen, salto’s en trucs uit de BMX-wereld. In plaats van een modderig bospad fungeert de Groningse binnenstad volgend weekend als één groot hindernisparcours, waarbij een internationale jury de creativiteit, hoogte en moeilijkheidsgraad van de trucs beoordeelt.

Het Groningse parcours is ontworpen door Desmond Tessemaker, een voormalig BMX’er die is uitgegroeid tot professioneel parcoursontwerper. Hij ontwierp eerder shows zoals Masters of Dirt, bouwde skateparken en runt een bedrijf dat pumptracks aanlegt. Toch was de Red Bull District Ride voor hem een bijzondere uitdaging.

“Dit soort grote projecten ligt vaker op de tekentafel, maar ze bereiken bijna nooit de uitvoeringsfase”, vertelt Tessemaker op de website van Red Bull. “We hadden dan ook al veel voorbereidend werk verricht en talloze ideeën verzameld voordat dit project daadwerkelijk van de grond kwam. Wat je straks op de Grote Markt ziet, is het resultaat van tien jaar aan ideeën.” Het oorspronkelijke concept was ooit bedoeld voor een ander Nederlands slopestyle-project, maar toen Groningen groen licht gaf, bleek het de perfecte match. “We hebben het aangepast aan de rijke historie van de District Ride, maar het daadwerkelijke ontwerpen begon pas afgelopen december.”

Ontworpen dóór de rijders zelf

Tessemaker wilde het parcours absoluut niet in zijn eentje ontwerpen. “Ik heb eigenlijk alleen maar de rol van begeleider op me genomen. Mijn voornaamste doel was dat de rijders zelf het parcours zouden vormgeven. Vroeger gebeurde dat vaker, maar de laatste jaren zagen we op grote evenementen overal dezelfde parcoursen volgens het boekje verschijnen. Maar deze sport draait juist om creativiteit. Door de rijders zelf aan de knoppen te zetten, hoop ik dat die pure creativiteit ook weer terugkeert in hun runs.”

Topatleten zoals Patricia Druwen, Alma Wiggberg en Jake Atkinson werden uitgenodigd voor een locatiebezoek in Groningen en dachten tijdens een tweedaagse brainstormsessie mee over het ontwerp. “Op een digitaal bord lieten we hen tekenen wat ze nou écht zouden willen rijden, in plaats van wat ze normaal gesproken verplicht moeten rijden bij een wedstrijd.” Met die creatieve input tekende het team van Tessemaker drie technisch haalbare zones, die na een feedbackronde in een gezamenlijke WhatsApp-groep definitief werden goedgekeurd.

Drie unieke zones

Het uiteindelijke parcours bestaat uit drie zogeheten ‘districten’ die elk een andere discipline testen: big air, park en een op streetart geïnspireerd dual-district. “In gesprek met Tarek Rasouli, de bedenker van de oorspronkelijke District Ride, werd duidelijk dat we op zoek willen naar de meest complete rijder ter wereld. Het gaat om meer dan alleen een spectaculair trucje of iemand die alleen uitblinkt in stijl”, legt Tessemaker uit.

“Bij het Big Air-gedeelte willen we pure wereldprimeurs zien. Dankzij de unieke schans gaan we tijdens de wedstrijd hoogstwaarschijnlijk de allereerste ’triple backflip’ ooit zien. Het Park District bevat alle bekende elementen van een skatepark, maar dan in het dubbele formaat. Het Dual District draait tot slot om creativiteit en biedt meerdere lijnen; rijders kunnen bijvoorbeeld een kombocht (bowl) als één enkele schans gebruiken, maar er zijn ook opties om er meerdere kleinere sprongen achter elkaar te maken om zo hun totaalscore te verhogen.”

Daksprong vanaf Werkman

De grootste uitdaging voor de ontwerpers was het creëren van hoogte in het verder zo platte Groningen. “Als je geen natuurlijk hoogteverschil hebt, is het simpel: je kunt wel een startheuvel van tien meter aanleggen, maar alles wat daarna komt moet steeds kleiner worden omdat de rijders snel snelheid verliezen. We hebben dit opgelost door slim gebruik te maken van zogeheten ’terrassen’, zodat de rijders hoog starten maar niet meteen helemaal naar de grond afdalen.”

De absolute blikvanger van het parcours maakt gebruik van het dak van horecazaak Werkman aan de zuidzijde van de markt. Vanaf dat dak maken de rijders een spectaculaire ‘startdrop’ van maar liefst 14 meter hoog om voldoende vaart te maken. “Het begon eigenlijk als een grap tijdens de brainstorm, maar het werd al snel heel serieus. Qua productie bouwen we de hele constructie op de grond op, waarna we het met een kraan op het dak van Werkman hijsen.”

De opbouw wordt een race tegen de klok. Tessemaker en zijn team hebben na de opbouwperiode op de Grote Markt heel weinig tijd om de laatste hand aan de banen te leggen. “We hebben exact 52 uur vanaf de start van de bouw op het plein tot de eerste training. Alles is van hout, behalve de landingen van de Big Air-schans en het Dual District. Die landingen zijn van aarde en zand om de klappen op te vangen. Die zachte landingen zijn cruciaal voor de veiligheid van de rijders, maar ook om dat echte, authentieke mountainbikegevoel te behouden.”

De Red Bull District Ride is op vrijdag 24 juli (trainingen tussen 17.00 en 19.00 uur) en zaterdag 25 juli (kwalificaties en finales vanaf 16.00 uur) te bezoeken op de Grote Markt. Daarnaast wordt het evenement uitgezonden via Ziggo Sport en via Red Bull TV.