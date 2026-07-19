Dak gaat eraf bij DOT: voetballiefhebbers zien Spanje wereldkampioen voetbal worden (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Een groot aantal voetballiefhebbers heeft zondagavond bij DOT op het Ebbingekwartier Spanje wereldkampioen voetbal zien worden. In de verlenging van de WK-finale waren de Spanjaarden met 1-0 te sterk voor Argentinië.

Speciaal voor de finale was er bij DOT een groot scherm neergezet. Onder een grote tent kwamen de supporters voor de aftrap om 21.00 uur samen; de meesten in neutrale kleding, maar ook een flink aantal gehuld in het Spaans rood. “In die zin was het wel echt een Spaans feestje”, vertelt een aanwezige fotograaf. “Toen het beslissende doelpunt viel, ging het dak er compleet af. De ontlading was enorm. Ik heb mensen op tafels zien dansen. Daarvoor was de spanning om te snijden. Je zag mensen intens meeleven met de verrichtingen op het veld.”

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De spanning was om te snijden. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Dominant Spanje

Spanje was gedurende de wedstrijd de bovenliggende partij. De Argentijnen, waar de 39-jarige Lionel Messi een anonieme wedstrijd speelde, moesten vlak voor de verlenging met tien man verder na een rode kaart (twee keer geel) voor Enzo Fernández. Het dominante Spanje profiteerde in de 106de minuut optimaal van de man-meersituatie: invaller Ferran Torres schoot de bevrijdende en winnende treffer hard binnen na een assist van Nico Williams. Daarna kreeg Argentinië nog wel kansen, maar Spanje kwam niet meer echt in gevaar.

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Grootste voetbal van Europa

Bij DOT stond deze sportzomer volledig in het teken van het mondiale toernooi. De markante dome werd voor de gelegenheid omgetoverd tot de grootste voetbal van Europa. De finale trok naar schatting enkele honderden voetballiefhebbers. Die aantallen werden ook behaald tijdens de groepswedstrijden van het Nederlands elftal die eveneens bij DOT te zien waren.

De eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan trok zelfs zoveel bekijks dat de eigenaren van DOT besloten om voor het duel tegen Zweden extra schermen te plaatsen. Het late tijdstip gooide daarna roet in het eten: de derde groepswedstrijd tegen Tunesië én de uiteindelijke uitschakeling door Marokko na strafschoppen werden vanwege de nachtelijke uren niet uitgezonden op het terrein.

Onzekere toekomst

De finale werd bij DOT uitgezonden onder de noemer ‘DOT’s Twaalfde Man: de finale’. De sportieve gezelligheid staat echter in schril contrast met de politieke realiteit: de afgelopen periode is er veel te doen geweest over de toekomst van het gebouw. Door de herontwikkeling van het gebied tot Healthy Ageing Campus is het nog altijd onzeker of DOT mag blijven bestaan. Hoewel de gemeenteraad een motie voor direct behoud eerder wegstemde, werd wel ingestemd met een onderzoek naar de kosten om het gebouw definitief in te passen. Vanwege deze politieke ontwikkelingen is het specifieke ‘Bodenterrein’ losgekoppeld van de rest van de campusplannen. Via dit lopende onderzoek ligt de definitieve sleutel voor het behoud nu bij de gemeente.