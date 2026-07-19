D66 vraagt opheldering over ‘vakantiebrief’ reclamebelasting: “Is het college bekend met de data van schoolvakanties?”

De invoering van de reclamebelasting leidde in 2023 tot protestacties waarbij reclame-uitingen werden afgeplakt. Foto: Jaron Bergsma

De fractie van D66 eist opheldering van het college over de timing van de controle voor de reclamebelasting. Ondernemers en pandeigenaren moeten via het Noordelijk Belastingkantoor vóór 12 augustus doorgeven of hun geregistreerde reclame-uitingen kloppen, maar die deadline valt midden in de zomervakantie. “Kan het college ervoor zorgen dat de antwoorden op deze vragen vóór 12 augustus worden geleverd?”, vraagt D66-raadslid Morris Wouters zich af.

Afgelopen week sprak het Platform Reclamebelasting al haar grote verbazing uit over de brief. De reactieperiode valt volledig in de vakantie; een periode waarin veel ondernemers met een kleinere bezetting draaien of zelf weg zijn. Ook vorig jaar viel de controleperiode samen met de zomervakantie. Daar komt bij dat een reactie op de brief nog geen officieel bezwaar is. Dat kan pas zodra ondernemers begin 2027 de definitieve aanslag ontvangen. Wie nu echter niet reageert, loopt het risico dat onjuiste registraties een jaar lang ongewijzigd blijven staan.

“Ondernemersorganisaties hebben aangegeven dat er vorig jaar eveneens grote onvrede bestond over de termijn”, laat Wouters weten. “Zij spreken hun verbazing uit dat er nu opnieuw voor deze periode is gekozen. D66 vindt het belangrijk dat ondernemers enerzijds een haalbare termijn hebben om deze aanslag, die in het verleden vaak niet juist was, te controleren, en dat zij anderzijds ook van een welverdiende vakantie kunnen genieten.”

Zijn er alternatieve perioden overwogen?

De partij vuurt in totaal acht vragen af op het stadsbestuur. Daarin wordt met een cynische ondertoon gevraagd of het college eigenlijk wel bekend is met de data van de schoolvakanties in Noord-Nederland. “En keek het college, net zoals de genoemde ondernemers, ook de afgelopen weken uit naar een welverdiende vakantie?” Daarnaast wil de partij weten welke afwegingen er zijn gemaakt en of er alternatieve perioden buiten de vakanties om zijn overwogen.

Ook de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is niet blij. “Wij vinden het schandalig dat dit juist in de zomerperiode gebeurt, terwijl het overduidelijk is dat ondernemers dit niet of pas te laat zullen zien”, laat de partij weten. “De reactieperiode is veel te kort en bij vragen kan men nergens terecht, omdat het gemeentelijk apparaat met zomerreces is. Deze gemeente is er niet voor haar ondernemers. Mochten ondernemers overgaan tot actie, dan zullen wij hen van harte ondersteunen.”

18 september

Bronnen in het Stadhuis laten daarentegen weten dat de soep waarschijnlijk niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. De termijn om te kunnen reageren wordt naar alle waarschijnlijkheid verlengd tot 18 september. Daarnaast zal er volgend jaar bij de planning wél expliciet rekening worden gehouden met de vakantieperiode.