D66 Groningen kiest Paula Benjamins als lijsttrekker voor Statenverkiezingen

Foto: D66

De leden van D66 Groningen hebben Paula Benjamins-van Oudheusden gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar.

Alle stemgerechtigde leden konden hun stem uitbrengen. Met de uitslag daarvan heeft Benjamins het mandaat gekregen om D66 Groningen richting de verkiezingen te leiden. Zij is sinds 2023 fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten van Groningen. De Lijstadviescommissie sprak met haar en noemt haar een bevlogen sociaal-liberaal met ruime kennis van de provincie en van de dossiers die in Groningen spelen. Ook waardeert de commissie haar zichtbaarheid in het ommeland, haar samenwerking met andere Statenfracties en haar verbinding met andere D66-fracties in de provincie.

Paula Benjamins reageert blij: “Ik ben zeer dankbaar voor het vertrouwen en de mooie woorden. Als lijsttrekker wil ik verder bouwen aan een team waarin ervaring en vernieuwing elkaar versterken. Zo maken we D66 Groningen zichtbaar richting de verkiezingen én sterker voor de toekomst.”

Jurgen Elshof, voorzitter van D66 regio Groningen over de lijsttrekker: “Zij is inhoudelijk sterk, benaderbaar en verbindend. Juist in een provincie waar veel opgaven samenkomen, hebben we mensen nodig die vooruit durven kijken én inwoners serieus nemen.”

De komende periode werkt D66 Groningen verder aan het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de campagne.