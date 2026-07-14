Cultuurfonds Groningen investeert in theater, dans en muziek

Développé Dance Intensive

Het Cultuurfonds Groningen heeft in het tweede kwartaal van dit jaar voor € 92.500 geïnvesteerd in zestien cultuurprojecten in de provincie Groningen. Ook enkele projecten uit de stad konden op een bijdrage rekenen.

Stichting Waark uit Groningen ontvangt 10 duizend euro voor de theatervoorstelling De Wichter van Champ Clark. De voorstelling is in het Gronings/Nedersaksisch en gaat over dertig jonge vrouwen uit Nieuwe Pekela die in december 1969 in de sigarenfabriek Champ Clark in staking gingen. Zij protesteerden voor een eerlijke loonsverhoging gelijk aan de mannen.

De voorstelling is een eerbetoon aan de moed en saamhorigheid van vrouwen. Deze staking is de eerste wilde vrouwenstaking in de geschiedenis. De Wichter van Champ Clark is vanaf 25 oktober tot en met 1 juni 2027 in verschillende theaters en dorpshuizen te zien.

Stichting Développé kreeg 3 duizend euro voor een vijfdaags dansprogramma. Het programma is voor kinderen van 9-12 jaar, jongeren vanaf 12 jaar en dansstudenten (MBO/HBO). Verschillende stijlen van klassiek tot moderne dans, jazz en hiphop komen aan bod. Het dansprogramma is van 10 tot en met 14 augustus 2026 in Groningen.

Stichting Martini BrassBand Groningen ontvangt 2 duizend euro voor het educatieproject: Iedere school verdient een kinderconcert. Martini BrassBand wil met dit initiatief een aantal jaren bijdragen aan de muzikale en culturele ontwikkeling van basisschoolleerlingen (groepen 4 tot en met 8) in de stad.