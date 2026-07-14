Crowdfunding voor SterrebosLive om er in september een extra feestelijke editie van te maken: “The Cure is altijd welkom”

Foto: Rieks Oijnhausen

SterrebosLive is een crowdfundingsactie gestart om de aankomende jubileumeditie in september een extra feestelijk tintje te geven. Henk Hindriks van de organisatie vertelt dat de actie is opgezet om een grotere artiest naar het Groningse Sterrebos te kunnen halen.

Henk, hoe verloopt de actie tot nu toe?

“SterrebosLive bestaat dit jaar twintig jaar en daarnaast viert de muziekkoepel in het Sterrebos haar honderdste verjaardag. Dat zijn twee prachtige jubilea die we niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan. Afgelopen zondag hebben we al extra feestelijk uitgepakt, en in september willen we dat nog eens dunnetjes overdoen. Tijdens die editie komt onder andere blueslegende Erwin Java optreden. Hij is bekend geworden als gitarist bij Wild Romance en bij Cuby and the Blizzards. Om zijn komst financieel mogelijk te maken, hebben we deze crowdfunding opgezet, waarmee inmiddels al ruim 1.400 euro is opgehaald.”

Voor de mensen die SterrebosLive nog niet kennen: wat is het precies?

“Het is in 2006 begonnen en borduurt eigenlijk voort op het historische ‘Sterren in het Bos’. Tussen 1974 en 1983 vonden er in het Sterrebos op verschillende zondagen culturele manifestaties plaats. Naast popmuziek was er toen ook veel ruimte voor straattheater. Grote acts als Nina Hagen, Dexys Midnight Runners en Echo and the Bunnymen traden destijds op in de muziekkoepel. Later zijn deze optredens verhuisd naar het Stadspark. Twintig jaar geleden hebben we als Wijkcomité Helpman de draad weer opgepakt met een aantal zomerconcerten. Tegenwoordig organiseren we er vijf per seizoen.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Afgelopen zondag hadden jullie ook al een heel feestelijke editie, toch?

“Dat klopt! We hadden twee fantastische bands op het podium staan: Left Hand Freddy en de David Bowie-tributeband Starmen. Het optreden van Left Hand Freddy was extra bijzonder; de zanger woont weliswaar in Groningen, maar de band had vreemd genoeg nog nooit in de stad zelf opgetreden. Wij hadden dus een echte primeur! De heren brachten een mooie set van blues met invloeden uit country, funk en jazz. Daarna was het de beurt aan Starmen, die het publiek trakteerden op Bowie-klassiekers als Space Oddity, Ziggy Stardust, China Girl en Heroes.”

Hoe waren de reacties van het publiek?

“We kregen via onze sociale media echt overweldigende reacties. Mensen waren enorm enthousiast en keken terug op een geweldige middag met goede livemuziek. Het hielp natuurlijk ook enorm mee dat het weer erg mee zat. Het was zonnig en warm en daarmee was het echt genieten in het bos.”

Het Sterrebos trekt sowieso altijd veel belangstelling, maar dit seizoen lijkt de belangstelling nóg groter. Hoe verklaar je dat succes?

“Ik denk dat het een optelsom is. De combinatie van de twee jubilea speelt mee, maar vooral ook een flinke dosis nostalgie. Ons publiek bestaat over het algemeen niet uit jonge gezinnen, maar uit mensen van zestig, zeventig of tachtig jaar oud. Zij hebben destijds ‘Sterren in het Bos’ persoonlijk meegemaakt. Juist die nostalgische herinneringen herleven hier weer, en dat zorgt voor een ontzettend relaxte, gemoedelijke en unieke sfeer.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Met de crowdfunding gaat het dus goed. Stel dat de teller écht blijft oplopen: hebben jullie het telefoonnummer van Nina Hagen al paraat?

“Haha! Ik vrees dat je het dan wel over artiesten hebt die tegenwoordig in een heel andere prijscategorie vallen. Dat geldt natuurlijk ook voor The Cure. In 1979 was hun optreden in het Sterrebos nota bene hun allereerste buitenlandse show ooit! Zij vragen nu natuurlijk een ander bedrag vergeleken met toen, of ze moeten puur uit nostalgie nog eens terug willen komen. Ze zijn uiteraard van harte welkom! Maar om je vraag serieus te beantwoorden: met de huidige 1.400 euro kunnen we al heel veel moois doen, maar er mag zeker nog wel wat bij.”

Om er in september definitief een onvergetelijk feest van te maken…

“Precies. Afgelopen zondag was al een hele mooie opmaat. Maar straks in september, als Noorderzon achter de rug is, de zomervakanties voorbij zijn en iedereen weer in de dagelijkse sleur zit… wat is er dan mooier dan een prachtig, gratis evenement aan te kunnen bieden waar mensen een mooie middag hebben? Daar doen we het voor.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je hier.