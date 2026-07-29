Creatieve demonstratie voor vrije ruimte trekt eind september weer door binnenstad

Foto: Erick Bakker

De Groningse Onderstroom houdt op zaterdag 26 september haar jaarlijkse demonstratie in Groningen. Met een kunstzinnige en creatieve optocht door de binnenstad vraagt de organisatie aandacht voor het belang van vrije ruimte en alternatieve cultuur.

Volgens De Groningse Onderstroom staat vrije ruimte voortdurend onder druk. Met de demonstratie wil de organisatie laten zien wat creatieve broedplaatsen betekenen voor Groningen. Ook vraagt De Groningse Onderstroom aandacht voor het behoud van deze plekken.

Inwoners kunnen een kleurrijke optocht door de binnenstad verwachten. Aan de demonstratie doen verschillende initiatieven mee, waaronder woon- en actiegroepen, kunstenaarscollectieven, muziekmakers en buurtinitiatieven. Tijdens de tocht zijn onder meer theater, dans, exposities en livemuziek te zien en te horen. Wie mee wil doen aan de demonstratie, kan zich aanmelden via de website van De Groningse Onderstroom. Daar is ook het manifest van de organisatie te vinden.