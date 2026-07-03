Coalitiepartijen gemeenteraad willen oplossing voor ontmoetingsplek in jeugdsynagoge: ‘Zonde als deze safe space verdwijnt’

Nadat eerder deze vrijdag bekend werd dat de gemeente Groningen en de krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat elkaar volgende week in de rechtbank treffen, willen drie coalitiefracties dat het gemeentebestuur opnieuw kijkt naar de toekomst van de ontmoetingsplek.

Volgens de partijen is de voormalige jeugdsynagoge (door de krakers betiteld tot de Jeugdsjoel) sinds de kraak in 2023 uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor de queergemeenschap. Ook buurtbewoners en andere informele actiegroepen maken gebruik van het gebouw. Daarom willen de SP, de Partij voor de Dieren en PRO dat de gemeente met een andere oplossing komt dan simpelweg een uitzetting uit het pand. Daar dreigt de kwestie nu wel op uit te draaien, want eind deze maand staan de krakers en de gemeente tegenover elkaar in de rechtbank.

Coalitiepartijen willen andere oplossing

De fracties stellen vrijdagmiddag begrip te hebben voor de noodzaak van het trainingscentrum, maar vragen zich af waarom daarvoor juist dit pand is gekozen. Zij willen weten waarom de huidige gebruikers niet kunnen blijven totdat een definitieve bestemming voor het gebouw is gevonden.

Daarnaast vragen de fracties of de gemeente de huidige gebruikers kan helpen bij het vinden van een vervangende ontmoetingsplek, bijvoorbeeld in een ander pand of buurthuis: “Wij zien de waarde die de jeugdsynagoge nu toevoegt aan Groningen. Daarom willen we graag weten van het college of er mogelijkheden zijn voor behoud. Het zou zonde zijn als deze safe space voor de queergemeenschap verdwijnt, terwijl dat voorkomen had kunnen worden.”

Mocht het niet mogelijk zijn om de krakers te laten blijven in de jeugdsynagoge, willen de fracties ook weten van het college of de gemeente de krakers kan ondersteunen bij het zoeken naar vervangende ruimte voor hun ontmoetingsplek. Bijvoorbeeld in een ander pand of in een bestaand buurthuis. Daarnaast zijn de fracties benieuwd of in dat geval rondleidingen, georganiseerd door de synagoge in de Folkingestraat, door kunnen gaan zoals nu het geval is.

Ook willen de partijen weten of de rondleidingen over de Joodse geschiedenis, die nu ook door de voormalige jeugdsynagoge gaan, kunnen doorgaan als het trainingscentrum er komt. Als dat niet mogelijk is, vragen zij of de gemeente zich wil inzetten om die rondleidingen bij een latere, permanente invulling van het pand weer mogelijk te maken.

Na drie jaar als ‘ontmoetingsplek’ moeten krakers wijken voor trainingslocatie

De drie fracties dienden de vragen in naar aanleiding van de petitie die de krakers halverwege juni aanboden aan de gemeenteraad. De krakers, die het pand oktober 2023 binnendrongen om de verkoop en mogelijke sloop van het historische gebouw te voorkomen, bouwden de Jeugdsjoel sindsdien om naar een ontmoetingsplek waar onder meer queer personen, mensen van kleur en andere minderheden een veilige plek hebben.

Maar na bijna drie jaar kregen de krakers begin mei van dit jaar te horen van de gemeente dat ze het pand moeten verlaten. De gemeente wil de voormalige jeugdsynagoge de komende drie jaar gebruiken als trainingslocatie voor handhavers en ambtenaren, in afwachting van een permanente invulling. De krakers probeerden de ontruiming onder meer met een petitie te voorkomen en zeggen dat de gemeente niet op hun voorstellen voor overleg is ingegaan.

Tevergeefs, zo liet de Jeugdsjoel eerder deze vrijdag weten. Volgens de krakers zijn ze, in plaats daarvan, voor de rechter gedaagd door de gemeente rond de ontruiming van het pand. Woensdag 29 juli buigt de rechtbank zich over de ontruiming van de voormalige jeugdsynagoge.