Circulaire hubs moeten weg uit panden aan Energieweg, raadsfracties willen oplossing

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D66 en PRO maken zich zorgen over de toekomst van de zogenaamde ‘circulaire hubs’, die nu nog zijn gevestigd in panden aan de Energieweg. De panden en terreinen van de bedrijven, die onder meer bouwafval en afgedankt textiel gebruiken om nieuwe materialen en producten te maken, moeten rond december volgend jaar verdwijnen.

Aan de Energieweg zitten onder meer de Bouwhub050, de Textielhub, de Fixbrigade, de FoutHoutAcademy en de TEC Campus. De organisaties hebben te horen gekregen dat ze daar vanaf eind 2027 niet kunnen blijven. Zodra de brug naar de Suikerzijde klaar is, worden de panden gesloopt.

D66 en PRO willen van het gemeentebestuur weten hoe deze organisaties na 2027 kunnen blijven bestaan. De twee raadsfracties wijzen erop dat in het coalitieakkoord staat dat de investeringen in onder meer de Bouwhub en de Textielhub goede resultaten opleveren en er een onderzoek loopt rond het behoud van de bedrijven.

Als het aan D66 en PRO ligt, krijgen de bedrijven zo snel mogelijk duidelijkheid over de toekomst op een nieuwe locatie. De fracties lijkt het daarnaast een goed idee als dergelijke bedrijven op een gezamenlijke locatie worden ondergebracht.