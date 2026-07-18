Cheque voor jeugdwielrennen NWVG tijdens Bauke Mollema Tocht

Foto: Rieks Oijnhausen

De Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG) heeft zaterdag een cheque van 500 euro in ontvangst mogen nemen. Het geldbedrag, aangeboden via een maatschappelijk initiatief van de Rabobank, is bedoeld om het Groningse jeugdwielrennen een extra impuls te geven.

De feestelijke overhandiging vond plaats tijdens de dertiende editie van de Bauke Mollema Tocht, die zaterdag onder grote belangstelling werd verreden. Deelnemers konden dit jaar kiezen uit drie afstanden: 50, 90 en 150 kilometer. Voor de jongste wielerfans werd er op Sportpark Corpus den Hoorn, de start- en finishlocatie van de tocht, een speciale Dikke Banden Race georganiseerd.

De editie van dit jaar was extra bijzonder. Bauke Mollema kondigde eerder dit jaar zijn afscheid als profwielrenner aan, waardoor dit de laatste keer was dat de naamgever als actieve prof aan zijn eigen tocht deelnam. Dat betekent overigens niet het einde van het evenement. Mollema liet zaterdag zelf weten dat de tocht wat hem betreft gewoon blijft bestaan. Ook de organisatie wil het wielerevenement in stand houden, mede omdat de introductie van de kortere afstanden zorgt voor een flinke aanwas van jongere deelnemers die meedoen aan het evenement.