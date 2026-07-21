Cel geëist tegen man wegens kindersekspoppen en kinderporno

Foto: Joris van Tweel

Tegen een 46-jarige man uit Groningen is 2,5 jaar cel geëist wegens het bezit van verboden sekspoppen, kinderporno en dierenporno. Dat meldt RTV Noord.



De man liep tegen de lamp toen hij in een horecagelegenheid openlijk kinderporno bekeek en het ook downloadde.

Bij een huiszoeking trof de politie zeven kindersekspoppen aan. Er werden ook duizenden kinder en dierenpornoafbeeldingen op harde schijven gevonden. Dit wordt mogelijk meer, omdat nog maar een klein deel van de schijven is onderzocht.