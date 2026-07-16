Cao overleg openbaar vervoer vastgelopen; ‘verder overleg heeft geen zin’

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De onderhandelingen over een nieuwe cao Openbaar Vervoer zijn na zeven onderhandelingsronden vastgelopen. Dat meldt vakbond CNV.

‘De werkgevers blijven maar hardnekkig vasthouden aan afspraken waarmee de cao slechter zou worden. Op deze manier heeft verder onderhandelen geen zin’, is de conclusie van CNV-onderhandelaar Niels Rook.

De vakbonden CNV en FNV hebben werkgeversorganisatie VWOV zojuist per brief laten weten dat er ‘op dit moment geen reële basis meer is om het overleg voort te zetten’. De bonden gaan na de zomer actievergaderingen organiseren. De cao Openbaar Vervoer geldt voor 13.000 werknemers bij onder meer Arriva, Qbuzz en Keolis. De huidige cao is per 1 juli verlopen.

Volgens de CNV-onderhandelaars hebben de werkgevers zich vastgebeten in een samenhangend pakket aan verslechteringen, waar ze maar geen afstand van willen doen. Rook: ‘De rode draad daarin is: minder zekerheid en invloed voor werknemers en ondernemingsraden, een verdere flexibilisering van het werk, een slechtere werk-privébalans en een hogere werkdruk. Daarmee worden de fundamenten van de huidige cao en de positie van werknemers ingrijpend aangetast. Zolang dat niet van tafel gaat, gaan we er gewoon niet uitkomen.’

De vakbonden gaan na de zomer in overleg met de leden. Niels Rook: ‘Alleen als de werkgevers voor die tijd afstand willen nemen van hun voorstellen om de cao te verslechteren, zullen we bezien of hervatting van het overleg zinvol is. Maar dat vraagt dus wel om een duidelijke en substantiële beweging van de werkgevers.’