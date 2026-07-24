Camping de Kleine Wereld heeft in korte tijd al vaste schare fans

Het is volop zomer in Groningen en hele volksstammen zijn er op uitgetrokken om vakantie te vieren.

Ook camping de Kleine Wereld bij Onnen is volgestroomd met campinggasten. Die vermaken zich prima met dingen die iedereen altijd doet op een camping, boekje lezen, een spelletje spelen en even een een duik nemen in het zwembad. Het is vooral het ongedwongen karakter wat de kampeerders aanspreekt: “Gewoon lekker samen zijn en lekker niets hoeven doen”.

De camping in zijn huidige vorm bestaat twee jaar en zit op de plek waar tot 2000 Camping de Fruitberg gevestigd was. Van 2013 tot 2017 was het in gebruik als locatie van het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Bas van Engeland en zijn vrouw Elsemieke hebben de plek omgetoverd tot een klein paradijsje voor jonge gezinnen. Met veel succes, want de camping is met vierhonderd gasten, die er momenteel logeren, helemaal volgeboekt.