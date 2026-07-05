Buurtcamping Lewenborg brengt inwoners bij elkaar: “Met een grote glimlach naar huis”

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De zevende editie van de Buurtcamping Lewenborg, die dit weekend plaatsvond op het scoutingterrein aan het Koerspad in de wijk, is een groot succes geworden. Volgens medeorganisator Arjen van Wijk hebben zo’n tachtig wijkbewoners genoten van het tijdelijke kampeeravontuur.

Arjen, hoe is het dit weekend gegaan?

“Het was opnieuw een groot succes. Op dit moment zijn we nog druk bezig om alles op te ruimen. Ik denk dat de meeste mensen wel vermoeid zijn; op zo’n camping is het erg gezellig en van slapen komt dan niet zo heel veel terecht. Het succes van de camping is misschien ook wel groter dan we van tevoren hadden verwacht. Ingrid Blink organiseert de camping al jaren, maar zij moest dit jaar verstek laten gaan vanwege andere plannen. Nu moet je weten dat Ingrid er normaal het hele jaar mee bezig is, wat er bij eerdere edities voor zorgde dat we wel twintig tot dertig vrijwilligers hadden. Dat waren er nu wat minder.”

Leverde dit ook problemen op?

“Nee, helemaal niet. Wat we bijvoorbeeld doen, is dat we een corveelijst opstellen. Hoewel er zich vooraf maar tien mensen hadden aangemeld, waren er in de praktijk uiteindelijk veel meer mensen die hielpen. Iedereen sprong spontaan bij om er een geslaagde camping van te maken. Het was daardoor een hele gemoedelijke editie. Iedereen is met een grote glimlach naar huis gegaan.”

Kampvuur, bingo en circus

Hoe zag het programma er ongeveer uit?

“Afgelopen vrijdag begon de camping. Mensen konden zich melden bij het scoutingterrein en kregen vervolgens een plaats toegewezen. Ook als je geen tent had, was je van harte welkom. De eerste avond verliep betrekkelijk rustig; mensen bleven gezellig bij hun tent en gingen in gesprek met hun buren. Dat is natuurlijk helemaal goed. Zaterdag en zondag vonden er verschillende activiteiten plaats. Zaterdagavond hadden we bijvoorbeeld een kampvuur dat druk werd bezocht, dat samenviel met de bonte avond. Een ander groot succes was de bingo. Ook zijn we naar de natuurspeelplaats OERRR van Natuurmonumenten geweest, kwam Jeugdcircus Santelli langs en hadden we een barbecue. Het eten en de grill hiervoor werden geleverd door de plaatselijke slager. Op de eerste avond werd het eten geregeld door het buurtcentrum.”

Hoe belangrijk is het organiseren van zo’n buurtcamping?

“Heel belangrijk. Bij deze editie hadden we zo’n tachtig inwoners op de camping staan: van jong tot oud en uit alle lagen van de bevolking. Tijdens zo’n weekend leer je elkaar écht kennen en hopelijk ontstaan daar mooie dingen uit. Wat je hoopt is dat er wat ‘naoberschap’ ontstaat. Dat er contacten in de wijk worden gelegd waardoor je elkaar later kunt helpen bij klusjes, of gewoon kunt opzoeken voor een goed gesprek. Want dat is het uiteindelijke doel: zorgen voor verbinding waarbij je de mensen in je straat en wijk leert kennen.”

Indertijd waren jullie één van de eerste wijken in de gemeente die een buurtcamping organiseerden…

“Inmiddels zijn dat er al meer. Selwerd had bijvoorbeeld dit weekend ook een buurtcamping. Kijk, het is ook een heel leuk initiatief voor mensen die deze zomer niet op vakantie gaan. Niet iedereen is in de omstandigheid om een verre reis te maken en voor die mensen is dit een prachtig alternatief. En wat ook bijzonder is: vergelijk het met een bruiloft. De rode lijn bij elke bruiloft is hetzelfde, maar qua uitvoering is iedere bruiloft anders. Dat is met een buurtcamping ook zo. Bij elke camping worden andere onderdelen georganiseerd. Dat is superleuk!”

Je klinkt ontzettend enthousiast. Volgend jaar weer?

“Dat is wel de bedoeling. Zelf zal ik dan opnieuw bij de camping betrokken zijn, maar de trekkersfunctie die ik nu had, die is dan wel vacant. Ik denk dat dat goed is; er moeten ook weer nieuwe mensen opstaan die dit initiatief gaan dragen en mogelijk weer vernieuwing doorvoeren. Op die manier laat je de buurtcamping meegroeien met de behoeften en wensen die er in de wijk leven. Dus ja: een vervolg gaat er absoluut komen. Maar wij gaan eerst lekker nagenieten van een heel mooi weekend.”