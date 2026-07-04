Brugklassers CSG Augustinus lopen ruim 6.000 euro bijeen voor KiKa

Bron: Facebook CSG Augustinus

Leerlingen van het CSG Augustinus hebben in de laatste week voor de start van de zomervakantie een bedrag van 6.145,91 euro opgehaald voor stichting KiKa. De opbrengst is vele malen hoger dan van tevoren was bedacht.

“Afgelopen week hebben onze brugklasleerlingen vijf kilometer gewandeld door het Stadspark en door de wijk”, vertelt de school. “In de periode voorafgaand aan de loop hebben zij enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen bij familie, vrienden en anderen die hen wilden sponsoren.” Het oorspronkelijke doel van de actie was gesteld op 1.500 euro, maar dat streefbedrag werd met 6.145,91 euro ruim overschreden. “De actie is een enorm succes geworden. We willen iedereen ontzettend bedanken voor hun steun en de gulle donaties.”

Het geld wordt volledig overgemaakt naar KiKa. Stichting Kinderen Kankervrij zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Het ultieme doel van de stichting is om de genezingskans van kinderen met kanker naar de honderd procent te brengen. Met dit opgehaalde bedrag kan er specifiek onderzoek gedaan worden naar verschillende vormen van kinderkanker, zodat er in de toekomst betere behandelingen ontstaan en uiteindelijk volledige genezing mogelijk wordt.