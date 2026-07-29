Bomvol programma voor nieuwe studenten staat voor de deur, maar aantal KEI-lopers daalt al jaren

Foto: Rieks Oijnhausen

Over een kleine twee weken gaat de KEI-week weer van start. Vijfduizend nieuwe studenten van de Hanze, de RUG, de Academie Verloskunde Groningen, NHL Stenden en mbo-instellingen mogen meedoen. Maar de afgelopen jaren kreeg de organisatie lang niet zoveel aanmeldingen binnen. Het aantal studenten in Groningen neemt al jaren geleidelijk af en dat is goed terug te zien in het aantal deelnemers.

Het aantal deelnemers aan de KEI-week in Groningen daalde de afgelopen drie jaar. Vooral het aantal mbo-studenten dat zich inschrijft, blijft achter, zo blijkt uit cijfers van de KEI-organisatie. In 2025 deden nog maar 3.970 studenten mee aan de introductieweek. In 2023 waren dat er nog 4.809.

Aantal studenten daalt, dus ook het aantal KEI-lopers

Vooral het aantal nieuwe RUG-studenten dat meedoet gaat achteruit, maar de grootste groep deelnemers komt ieder jaar nog wel dankzij een inschrijving bij de universiteit. Het aantal inschrijvingen van RUG-studenten daalde wel sterk: van 3.188 in 2023 naar 2.884 in 2024 en naar 2.628 in 2025. Ook onder studenten van de Hanze nam het aantal deelnemers af. Daar daalde het aantal van 1.498 in 2023 naar 1.247 in 2024 en 1.223 in 2025.

De daling van het aantal KEI-lopers sluit aan bij de ontwikkelingen in het Groningse hoger onderwijs. De Rijksuniversiteit Groningen zag het totale aantal studenten de afgelopen jaren teruglopen. De Hanze verwelkomde in 2025-2026 weliswaar iets meer nieuwe studenten dan een jaar eerder, maar zag juist bij de voltijd bacheloropleidingen een daling van 3,6 procent. Omdat de KEI-week zich vooral richt op nieuwe studenten, werkt zo’n ontwikkeling ook door in het aantal deelnemers.

Pilot onder mbo’ers werpt nog geen vruchten af

De pilot om ook mbo-studenten mee te laten doen aan de KEI-week in 2023 wierp de minste vruchten af. KEI-voorzitter Thijs Dado liet een week terug al weten dat er sindsdien hard aan promotie is gedaan om ook deze groep nieuwe studenten bij de KEI-week te betrekken. Maar tot nu toe met weinig succes: in 2023 deden 50 mbo-studenten mee, in 2024 waren dat er 27 en in 2025 steeg dat aantal licht naar 38.

Volgens Dado is een vergelijking met 2023 lastig, omdat dat jaar een pilot was waarbij andere regels golden voor mbo-studenten. Toch ziet de organisatie graag een ommezwaai onder nieuwe mbo’ers in Stad: “We vinden het jammer dat mbo-inschrijvingen nog zo sterk achterlopen en hopen dit jaar op een hoger aantal. Ook denken we dat meedoen aan de KEI-week iets is wat over een langere periode nog moet groeien bij mbo-studenten.”

Bomvol programma

Ondanks de achterblijvende aanmeldingen staat er van 10 tot en met 14 augustus aanstaande weer een uitgebreid programma klaar voor de nieuwe studenten. Nog steeds kunnen vijfduizend studenten zich aanmelden. De organisatie heeft de opzet van de KEI-week grotendeels hetzelfde gehouden, maar heeft verschillende onderdelen verbeterd.

De week begint met de informatiemarkt op de Vismarkt. Daarna volgen onder meer evenementen op de Grote Markt, stadswandelingen, rondritten met cabriobussen, sportproeverijen, de KEI-parade en de Night of the Songs. Ook is er dit jaar voor het eerst een diner met goedkope pizza’s op de Vismarkt, voorafgaand aan de openluchtbioscoop.

Daarnaast is het culturele programma vernieuwd en uitgebreid onder de naam CultiFest. Studenten kunnen daar meedoen aan workshops en kennismaken met culturele verenigingen. Ook internationale studenten krijgen een uitgebreider programma, met onder meer een Engelstalige pubquiz op de Nieuwe Markt.

Wie zich nog wil aanmelden voor de introductieweek, kan dat doen via deze link naar de website van de KEI-week.