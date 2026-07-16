Boekverkopersbond betreurt mishandeling Groningse boekhandelaar

Foto: Pixabay.com

De Koninklijke Boekverkopersbond zegt woensdag de mishandeling van Dani, eigenaar van Fugitive Books aan de Korreweg, te betreuren.

Dani werd de afgelopen weken tot tweemaal toe mishandeld. Beide incidenten stonden in directe relatie met de collectie van zijn anarchistische boekhandel. De bond meldt: “Deze laffe acties bewijzen waarom boekhandels als Fugitive Books onmisbaar zijn. De boekhandel is niet zomaar een winkel, maar een plek waar we in aanraking komen met verschillende stemmen, wereldbeelden en levenservaringen. Dankzij de boekhandel leren we onszelf en elkaar beter kennen. De boekhandel moet dan ook een veilige plek zijn voor zowel klanten als medewerkers.”

Een woordenwisseling voor Fugitive Books eindigde vorige week woensdag met een vuistslag in het gezicht van eigenaar Dani, aldus een bericht in het Dagblad van het Noorden. Die liep daarbij een gebroken neus op. In de winkel worden boeken en tijdschriften verkocht over onderwerpen als Palestina, klimaatverandering, LHBTIQ+ en antiracisme.

De week ervoor zou een andere man buiten de winkel racistische en homofobe uitspraken hebben gedaan. Later die dag zou deze man de winkel zijn binnengegaan en Dani bij de keel hebben gegrepen.