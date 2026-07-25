Blauwalg aangetroffen in zwemwater Ruskenveense Plas bij Hoogkerk

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In het zwemwater van de Ruskenveense Plas bij Hoogkerk is blauwalg aangetroffen. Zwemmen op deze plek wordt nog niet afgeraden, maar er geldt wel een officiële waarschuwing.

Blauwalg is een bacterie die van nature in zoet water voorkomt. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan de bacterie zich echter explosief vermenigvuldigen. Dit leidt tot een dikke, vaak groenblauwe laag op het water die lijkt op verf of een ‘drijvende soep’. Omdat deze bacteriën giftige stoffen kunnen produceren, is direct contact met de drijflaag of het binnenkrijgen van het water gevaarlijk voor mens en dier.

Ook op andere locaties in de gemeente speelt het probleem. Bij De Lijte aan de Meerweg bij Haren geldt vanwege de concentratie blauwalg sinds een aantal dagen een negatief zwemadvies. Daarnaast is er blauwalg aangetroffen in de Kardingerplas; op die plek geldt, net als bij de Ruskenveense Plas, een waarschuwing. Ook in de Lettelberterplas en bij dagrecreatieterrein Meerwijck aan het Zuidlaardermeer is de bacterie inmiddels geconstateerd.