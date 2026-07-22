Blauwalg aangetroffen in Kardingerplas: waarschuwing voor zwemmers

Foto: Ben Guldenaar

In de Kardingerplas is blauwalg aangetroffen. Zwemmen in het water wordt nog niet direct afgeraden, maar er is wel een officiële waarschuwing van kracht.

Bij de officiële zwemplekken in de gemeente worden continu metingen gedaan. Uit de meest recente controle van dinsdag blijkt dat er blauwalg in de Kardingerplas voorkomt. Een waarschuwing betekent dat zwemmen op die plek een verhoogd risico met zich meebrengt op gezondheidsklachten, zoals huidirritatie en maag- en darmklachten.

Wat is blauwalg precies?

Blauwalg is feitelijk geen echte alg, maar een bacterie die van nature in zoet water aanwezig is. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan de bacterie zich echter explosief vermenigvuldigen. Dit leidt tot een dikke, vaak groenblauwe laag op het water die lijkt op verf of drijvende soep. Omdat deze bacteriën giftige stoffen kunnen produceren, is direct contact met de drijflaag of het binnenkrijgen van het water gevaarlijk voor mens en dier.

Terugkerend probleem

De afgelopen jaren duikt de bacterie vaker op in de Kardingerplas. Vorig jaar bleef het water lange tijd schoon, tot de blauwalg in september alsnog toesloeg. Waterschap Noorderzijlvest doet al langere tijd onderzoek naar de oorzaak en het verloop van de bacterie, onder meer door het hele jaar door metingen te verrichten. Een eerdere proef om water uit de plas via het riool af te voeren bracht helaas geen definitieve oplossing; ook de afgelopen jaren bleef de overlast terugkeren.

Paterswoldsemeer

De Kardingerplas is niet de enige plek in de regio met zwemwaterproblemen. Bij de Lijte aan het Paterswoldsemeer werd eerder al blauwalg geconstateerd. Daar geldt een negatief zwemadvies dat inhoudt dat zwemmen op die locatie wordt afgeraden.

Verslaggever Wouter Holsappel maakte in 2021 een reportage over de proef die bij de Kardingerplas werd uitgevoerd: