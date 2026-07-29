Bijzondere filmavonden in openluchtbioscoop Stadspark

De voormalige drafbaan in het Stadspark verandert van donderdag 30 juli t/m dinsdag 4 augustus in een openluchtbioscoop. Dit vanwege het 100-jarig bestaan van het Stadspark.

Het aanbod van CINAIR met vier grote Hollywoodfilms is speciaal voor het jubileumprogramma aangevuld met twee bijzondere filmavonden geprogrammeerd door Forum Groningen. Op maandag 3 augustus draait Kneecap. Op dinsdag 4 augustus volgt Y tu mamá también.

Kneecap is een hilarische seks-, drugs- en hiphopbiopic over het Ierse trio met die naam. Rappend in hun moedertaal breken ze in Belfast door en worden ze al snel het boegbeeld van een burgerrechtenbeweging die als doel heeft de Ierse taal te redden.

Y tu mamá también is een roadmovie vol avontuur, verlangen, humor en onverwachte inzichten, die speelt in Mexico. Twee bevriende tieners en een oudere vrouw gaan samen op zoek naar een fictief paradijselijk strand.

Per avond zijn er 500 zitplaatsen. Bezoekers nemen plaats in een comfortabele strandstoel en luisteren via een draadloze koptelefoon naar de film. Tickets voor het reguliere aanbod van CINAIR kosten 19 euro 35. Tickets voor de voorstellingen van Forum kosten 5 euro.

Het volledige programma is te vinden op www.visitgroningen.nl/nl/100-jaar-stadspark .