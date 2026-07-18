Bijzondere editie van Bauke Mollema Tocht zaterdag van start: “Nog één last dance”

Foto: Rieks Oijnhausen

Vanaf sportpark Corpus den Hoorn vindt zaterdag de dertiende editie plaats van de Bauke Mollema Tocht. Het gaat om een bijzondere editie, want het is de allerlaatste keer dat de naamgever van de tocht als profwielrenner deelneemt aan zijn eigen evenement.

De tocht door het trainingsgebied van Mollema begint om 09.00 uur met de start van de langste afstand: 150 kilometer. Deze route voert via Den Horn en maakt een lus via Marum, om daarna koers te zetten richting Zuidhorn. Via Zoutkamp, het Friese Eanjum, Lauwersoog, Ezinge en Garnwerd keren de renners uiteindelijk terug naar Groningen. De 90 kilometer start om 09.30 uur en volgt aanvankelijk dezelfde route, maar buigt na Zuidhorn via Niehove af naar Ezinge en Garnwerd. Rond diezelfde tijd start ook de 50 kilometer; deze deelnemers rijden via Den Horn naar Zuidhorn en keren via Garnwerd weer terug naar de stad.

“Routes zijn door Bauke bedacht”

“Bauke fietst zaterdag met zijn fans en wielerliefhebbers door zijn eigen trainingsgebied”, laat de organisatie weten. “De routes zijn dan ook door Bauke zelf bedacht. Onderweg zijn er verzorgingspunten ingericht waar deelnemers kunnen eten en drinken, en waar ook medische en technische hulp aanwezig is.” Start en finish vinden plaats bij het clubhuis van de Noordelijke Wielervereniging Groningen op het sportpark, waar de hele dag verschillende activiteiten op het programma staan. Zo wordt er aan het begin van de middag een ‘Dikke Banden Race’ georganiseerd: een laagdrempelige wedstrijd voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

Mollema werd op 26 november 1986 geboren in de stad Groningen en groeide op in Zuidhorn. Zijn wielertalent werd destijds ontdekt door een oplettend lid van een wielerclub, dat zag hoe snel de jonge Mollema als middelbare scholier dagelijks naar huis fietste. In 2008 tekende hij zijn eerste profcontract bij de Rabobank-ploeg, waarna hij in de Ronde van Romandië zijn ProTour-debuut maakte.

Groene puntentrui

In de jaren die volgden bouwde de Groninger een indrukwekkend palmares op. Hij verscheen in totaal twaalf keer aan de start van de Tour de France, met een zesde plaats in het algemeen klassement van 2013 als beste eindresultaat. Daarnaast pakte hij etappeoverwinningen in 2017 en 2021; in dat laatste jaar soleerde hij ruim 42 kilometer lang naar de finish. Ook in de andere Grote Rondes drukte Mollema zijn stempel. In 2011 werd hij derde in de Ronde van Spanje en won hij de groene puntentrui, waarmee hij de eerste Nederlandse winnaar van het puntenklassement werd sinds Jan Janssen in 1968. In de Giro d’Italia van 2019 vocht hij zich bovendien naar een knappe vijfde plaats in het eindklassement.

Eerder dit jaar werd bekend dat Mollema na negentien seizoenen definitief stopt als beroepswielrenner. “Ik ben ontzettend dankbaar dat ik twintig jaar lang mijn droom heb mogen beleven. Nu is het tijd voor mijn laatste seizoen als profwielrenner. Nog één jaar, nog één last dance. Ik zie jullie op de weg”, schreef hij afgelopen winter op Instagram.