Bijzonder zwerfafval aan het Boterdiep: “Wie laat er nu een versnellingsbak in de middenberm achter?”

Foto: Erick Bakker

Wat doet een handgeschakelde versnellingsbak in de berm van het Boterdiep? En hoe is het auto-onderdeel er terechtgekomen? Het opmerkelijke ‘zwerfafval’ was zondag het gesprek van de dag in de straat.

“Het wordt steeds erger”, vertellen Henny en Harry aan OOG-verslaggever Erick Bakker. “Wij wonen in Selwerd en je ziet met enige regelmaat afval bij de ondergrondse containers staan. Dit zijn afvaldumpingen. Ik vind dat asociaal. Tijdens een ommetje lopen we hier langs het Boterdiep en ik zei, moet je kijken wat daar nu in de middenberm ligt. Dit is echt wel een beetje next level. Wie laat er nu een versnellingsbak achter? Zoiets verlies je ook niet onopgemerkt.” Ook een winkelier in de buurt is niet blij: “Als we nu al motoronderdelen gaan dumpen in de middenberm … dit gaat toch nergens meer over?”

Klassieke Volkswagen

De verbaasde voorbijgangers hebben in elk geval gelijk over wat er ligt. Het gaat om een klassieke versnellingsbak (een zogeheten transaxle) van een type auto waarbij de motor achterin ligt. De vorm van de behuizing wijst naar alle waarschijnlijkheid naar een luchtgekoelde Volkswagen, zoals een Kever of een oude Volkswagen Bus (T1 of T2).

Wie goed naar het onderdeel kijkt, ziet dat de bak al grotendeels is gestript. Het druklager en de gaffel die de koppeling bedient, ontbreken. Het lijkt dan ook aannemelijk dat de eigenaar er op een wel heel opmerkelijke manier vanaf wilde.