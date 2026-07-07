Bijna helft Stadjers vindt elektrische auto te duur en rijdt nog op fossiele brandstof

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Veel Groningers rijden nog niet elektrisch. Wie dat niet doet, noemt vooral de hoge aanschafprijs als reden. Dat blijkt uit onderzoek van Onderzoek, Informatie en Statistiek onder ruim vierduizend inwoners van de gemeente naar elektrisch rijden en openbare laadpalen.

Van de ondervraagden rijdt 59 procent in een benzine-, diesel- of LPG-auto. Maar twintig procent heeft een elektrische auto of plug-in hybride. Nog eens twintig procent heeft geen auto.

Van de mensen zonder elektrische auto overweegt 28 procent om binnen vijf jaar elektrisch te gaan rijden. De grootste drempel is de prijs. Bijna de helft van de respondenten noemt een elektrische auto te duur. Ook de beperkte actieradius en het aantal laadpunten worden vaak genoemd. Voor veel mensen spelen laadpalen geen grote rol bij de keuze om elektrisch te gaan rijden.

Tekort aan parkeerplek voor ‘laders’

Elektrische rijders zijn over het algemeen tevreden over de werking van de laadpalen in hun buurt. Bijna driekwart zegt dat die goed werken. Wel vindt ruim de helft dat er te weinig snelladers zijn. Ook zegt 60 procent dat er te weinig parkeerplaatsen met een laadpaal zijn. Wie elektrisch rijdt, ook aan tegen de kosten van laden.

De gemeente Groningen wil experimenteren met laadpalen zonder gereserveerde parkeerplaatsen. Daardoor zouden ook auto’s zonder stekker op die plekken mogen parkeren. Elektrische rijders zijn daar meestal negatief over. Onder inwoners zonder elektrische auto is de steun juist groter.

Als de gemeente extra laadpunten plaatst, zien inwoners die het liefst in hun eigen buurt komen. Ruim een derde van de respondenten kiest daarvoor. Een kwart wil zowel meer laadpalen in woonwijken als meer snelladers bij winkelgebieden, bedrijventerreinen en P+R-locaties. Een iets kleinere groep geeft de voorkeur aan extra snelladers.