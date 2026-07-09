Bijna de helft van de ouderen in Groningen voelt zich alleen

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Van de 65-plussers in de gemeente Groningen voelt bijna 50 procent zich eenzaam. Dat is hoger dan het landelijke percentage van 46,8. Het blijkt uit onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen.

De organisatie baseert zich op data van het CBS en RIVM. De zomer vormt hierop geen uitzondering, want in deze periode valt het sociale vangnet van veel senioren namelijk weg. In Pekela voelt bijna 55 procent van de ouderen zich eenzaam, in Westerkwartier ligt het percentage op 43.

Mevrouw Knol, vestigingsmanager bij Zuster Jansen: “Elk jaar rond de zomervakantie begint voor veel ouderen een eenzame periode. Buren zijn langere tijd van huis, mantelzorgers nemen een welverdiende vakantie en familieleden komen minder vaak op bezoek. Ook lokale clubs en verenigingen hanteren soms een zomerstop. Ouderen die het hele jaar al kwetsbaar zijn, verliezen in de zomer soms opeens meerdere contactmomenten tegelijk.”

In Gelderland (43,3 procent) en Overijssel (44 procent) zijn ouderen juist het minst eenzaam, maar ook hier liggen de percentages nog bijzonder hoog. “Eenzaamheid komt vooral voor op twee plekken: krimpgebieden en grote steden. In krimpgebieden trekt de jeugd weg naar steden in de buurt, waardoor ouderen vaak alleen achter blijven,” aldus mevrouw Knol. “In grote steden is het gebrek aan sociale controle meestal de voornaamste oorzaak: buren kennen elkaar niet of nauwelijks, en dat gemis wordt in de zomer extra voelbaar.”