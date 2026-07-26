Bibliotheken in wijken en dorpen vanaf 17 augustus langer open

Foto: Forum Bibliotheek Hoogkerk via Facebook

De openingstijden van de bibliotheeklocaties in de wijken en dorpen in de gemeente worden vanaf maandag 17 augustus verruimd. Door de deuren vaker en langer te openen, wil de gemeente de sociale basis in de wijken en dorpen versterken.

De verruiming van de openingstijden valt samen met de start van het nieuwe schooljaar en is een van de eerste maatregelen vooruitlopend op de nieuwe Groninger Bibliotheekvisie die later dit jaar verwacht wordt. “Met deze maatregelen vergroten wij de toegankelijkheid van de bibliotheek voor onze inwoners”, schrijven wethouders Carine Bloemhoff (PRO) en Janette Bosma (Partij voor de Dieren).

Het verruimen van de tijden op werkdagen verloopt voorspoedig, maar het openen van de wijk- en dorpslocaties op zaterdag heeft nog wel wat voeten in de aarde. Volgens het college spelen daarbij personele capaciteit en fysieke uitdagingen een rol, zoals het kunnen afsluiten van overige ruimten in de gebouwen. Hier worden momenteel nog stappen voor gezet.

Gratis lidmaatschap

Naast de verruimde openingstijden is eerder deze maand al het gratis bibliotheeklidmaatschap voor jongeren tot en met 27 jaar ingevoerd. Wel is er sprake van een uitzondering vanwege landelijke regels en auteursrechten. Jongeren krijgen een gratis volwaardig abonnement voor de fysieke bibliotheek, maar wie ook e-books en luisterboeken wil lenen via de Online Bibliotheek, moet daar 45 euro per jaar voor betalen. Uitgevers bepalen namelijk hoe digitale boeken worden uitgeleend, waardoor bibliotheken deze niet gratis mogen aanbieden.

Nieuwe bibliotheekvisie

De stap hoort bij de nieuwe plannen voor de Groningse bibliotheken tot 2036. De gemeente wil van de bieb een ‘huiskamer’ in de wijk maken waar iedereen makkelijk binnenloopt. Uiteindelijk is het idee zelfs dat het basislidmaatschap voor alle Groningers gratis wordt.