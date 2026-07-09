Benefietconcert met Oekraïense koormuziek in Groningse Refajahkerk

Benefiet concert Oekraine

Op vrijdag 31 juli wordt een benefietconcert georganiseerd in de Refajahkerk in Groningen. Het koor zingt muziek van Oekraïense componisten. De opbrengst van het concert gaat naar SVOYI in Kyiv, een organisatie die protheses ontwikkelt voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne.

Het koor, bestaande uit zo’n vijftig zangers, staat onder leiding van de Oekraïense dirigent Ruben Tolmachov uit Kyiv. Zij zullen niet alleen optreden in Groningen, maar ook in Sappemeer en op Schiermonnikoog.

Reden om hier te kunnen zijn

Tolmachov verblijft met zijn vrouw en dochter tijdelijk in Hoogezand. Hij heeft de dienstplichtige leeftijd en zou als man dus eigenlijk Oekraïne niet mogen verlaten. Als dirigent is er een uitzondering: voor een ‘aantoonbare muzikale activiteit’ mag hij naar het buitenland. Wim van der laar uit Hoogezand, een bekende van Tolmachov, kwam daarom met het idee om een projectkoor te vormen. Binnen een week hadden vijftig zangers zich aangemeld om mee te doen.

Het concert in de Refajahkerk op vrijdag 31 juli begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven die wordt gedoneerd aan SVOYI.