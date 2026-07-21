Bedreiger slagerijen onder voorwaarden direct op vrije voeten

De rechtbank in Groningen heeft een 23-jarige man uit Nieuwolda dinsdag veroordeeld tot 450 dagen (bijna 15 maanden) celstraf wegens het bedreigen van diverse slagerijen in provincies Groningen en Drenthe, waaronder in de stad.

De man heeft 10 maanden in voorarrest gezeten en komt direct vrij. De overige 136 dagen hoeft hij namelijk niet uit te zitten, mits hij zich de komende drie jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

Begeleid wonen

Hij komt in een begeleid wonen traject en moest zich regelmatig melden bij de reclassering. Cannabis en alcohol zijn in de proeftijd van drie jaar uit den boze. Het begeleid wonen project was een pleidooi van de advocaat. In de gevangenis kreeg de man weer een ritme en ging het beter met hem.

De man zat tien maanden vast op verdenking van het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. Volgens het OM stuurde de verdachte dreigmails naar dertien slagerijen nadat hij op internet video’s over slachthuizen had bekeken. In de berichten die hij tussen augustus 2024 en september 2025 naar slagerijen in Groningen stuurde, dreigde hij medewerkers met de dood als de winkels niet zouden sluiten. Hij had de slagerijen willekeurig via internet uitgezocht.

Aangifte

Daarop deden zeven slagerijen aangifte, waarna de politie hem aanhield. Bij een doorzoeking in zijn woning trof de politie een machete aan. Volgens het OM heeft de verdachte dit wapen speciaal aangeschaft voor zijn plannen en heeft hij er ook een ’testronde’ mee gelopen in de stad Groningen. Daarnaast zijn er op de telefoon van de verdachte notities gevonden, waarin hij schreef over wapens en de wens iemand te doden die dieren mishandelt. Ook vond de politie notities met een plan om mensen neer te steken en daarna een einde aan zijn eigen leven te maken.

In een eerdere zitting voerde de advocaat van de man al aan dat de notities op zijn telefoon niet zo waren bedoeld dat hij anderen niet daadwerkelijk iets aan wilde doen en meer zelf worstelde met gedachten aan zelfdoding. Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat de man onder meer autisme, ADHD, depressieve klachten en een gameverslaving en een wietverslaving heeft. Daarom luidde hun advies om de man te behandelen in een beschermde woonvorm.