Bedelaar die voorbijgangers te lijf ging aangehouden bij Grote Markt

Foto: 112 Groningen

Aan het einde van woensdagmiddag is bij de Grote Markt een bedelaar aangehouden, die kort daarvoor voorbijgangers te lijf ging in de Oude Ebbingestraat.

De dakloze man was aan het bedelen bij de Jumbo in de Oude Ebbingestraat. Toen hij niets kreeg van voorbijgangers, begon de man volgens ooggetuigen in te slaan op de passanten die hem negeerden.

Winkelbeveiligers hielden de man daardoor al in de gaten en alarmeerden de politie. Zij reikten de man in eerste instantie een verbod voor de binnenstad uit.

Maar een klein kwartier later werd de man weer gezien in de binnenstad, dit keer op de Grote Markt. Daarop werd de man in de kraag gevat in de Kreupelstraat en vervolgens met spoed overgebracht naar het cellencomplex van de politie aan de Hooghoudtstraat.