Basketballer Kjeld Zuidema van Donar naar ZZ Leiden

Donar-speler Kjeld Zuidema (rechts) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Basketballer Kjeld Zuidema vertrekt naar ZZ Leiden. Zuidema stond de afgelopen zes seizoen onder contract bij Donar.

Na de jeugdopleiding debuteerde de toen 19-jarige Zuidema bij Donar. De laatste jaren was de inmiddels 25-jarige Zuidema aanvoerder van de Groninger basketbalclub.

Zuidema tekende voor twee seizoen bij Leiden: “Ik heb met veel enthousiasme mijn contract bij Zorg en Zekerheid Leiden Basketball mogen tekenen voor de komende seizoenen”, laat Kjeld Zuidema weten op de site van ZZ Leiden. “Ik heb bewust voor deze club gekozen, omdat ik de stap buiten Groningen wilde zetten. Bovendien spreekt de focus op Nederlandse spelers mij erg aan”.