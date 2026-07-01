Bacterie enterokok in kraanwater Haren: eerst 3 minuten koken

Bewoners van zeven straten in Haren wordt aangeraden om het water voor gebruik eerst drie minuten te koken. Dit vanwege de bacterie enterokok.

De bacterie is aangetroffen bij recente werkzaamheden aan het waternet. Het Waterbedrijf meldt dat het kookadvies in ieder geval geldt tot deze woensdag 12.00 uur. Het gaat om de volgende straten in Haren: Pinksterbloemweg, Ridderspoorweg, Zonnedauwweg, Hopweg, Irisweg, Anjerlaan, Anjerplein en Korenbloemweg.

Enterokokken zijn ongevaarlijk als je gezond bent, maar voor mensen met een verminderde weerstand kan deze bacterie wel vervelende gevolgen hebben. Na het water drie minuten gekookt te hebben is het net zo veilig als flessenwater.