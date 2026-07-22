Automobilist vliegt uit de bocht bij Noorderhoogebrug

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een eenzijdig verkeersongeluk op de oostelijke ringweg ter hoogte van Noorderhoogebrug is woensdag aan het einde van de middag een personenauto uit de bocht gevlogen. Bij het incident raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur. “De automobilist reed op de N46, de oostelijke ringweg”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “De bestuurder wilde vanaf de N46 de N370 oprijden, de weg richting de Noordzeebrug. Door nog onbekende oorzaak ging het in de bocht mis. De auto vloog uit de bocht en raakte daarbij flink beschadigd. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.”