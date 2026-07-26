Automobilist maakt spin in ‘Mario Kartbocht’

Foto: webcam Vrijheidsplein

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de verbindingsweg naar de westelijke ringweg is een automobilist de controle over zijn voertuig kwijtgeraakt. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur. Uit beelden van de webcam die bij het Vrijheidsplein hangt blijkt dat een automobilist in de bocht de controle over het voertuig kwijtraakt en uiteindelijk omgekeerd tot stilstand komt. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De buitenste rijstrook wordt afgesloten om de hulpdiensten veilig hun werk te kunnen laten doen. Uiteindelijk kon het voertuig met lichte schade snel van de weg worden gehaald.

Grip

De bestuurder was onderweg vanaf de N7 en reed over de verbindingsweg naar de westelijke ringweg. Deze verbindingsweg wordt in de volksmond de ‘Mario Kartbocht’ genoemd. Sinds de realisatie van de nieuwe situatie zijn diverse auto’s op deze plek uit de bocht gevlogen. Uit onderzoek van de provincie bleek eerder dit jaar dat deze ongelukken veroorzaakt worden door een te hoge snelheid en te laat remmen. De bocht zelf is niet per se onveilig, maar blijkt scherper en minder overzichtelijk dan weggebruikers verwachten. Daardoor schatten bestuurders de situatie verkeerd in. Uit analyse van camerabeelden en drone-opnames blijkt dat voertuigen in de bocht grip verliezen en geregeld in de vangrail belanden. Vooral bij nat wegdek neemt het risico toe, omdat het asfalt dan minder grip biedt. Daarnaast blijkt dat met name lichtere auto’s vaker problemen ondervinden. Bij hard remmen verplaatst het gewicht naar de voorwielen, waardoor de achterwielen minder grip hebben en de auto in de vangrail kan komen.

Om automobilisten te attenderen op de situatie zijn er extra waarschuwingsborden geplaatst. Ook zijn er felgekleurde schermen geplaatst om het verloop van de bocht beter zichtbaar te maken. Toch ging het zondag opnieuw mis: mogelijk als gevolg van de langere droogteperiode. Zondag trekken er buien over de stad waardoor het op wegen glad kan worden: regen mengt zich namelijk op het asfalt met bijvoorbeeld rubberresten en olie.

Verslaggevers Sam Sitepu en Willem Poppes maakten eerder dit jaar een reportage over het onderzoek van de provincie: