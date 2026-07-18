Automobilist botst achterop voorganger op Sint Petersburgweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeval op de Sint Petersburgweg is zaterdagmiddag een automobilist achterop een voorganger gebotst. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeval gebeurde rond 12.45 uur ter hoogte van de kruising met de Odenseweg. “De automobilisten reden vanaf de Odenseweg de Sint Petersburgweg op in de richting van Meerstad”, vertelt Ten Cate. “Bij het afslaan ging het mis. De voorste automobilist moest naar alle waarschijnlijkheid remmen, wat door de achterliggende bestuurder te laat werd opgemerkt. Een botsing was het gevolg.”

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de betrokken inzittenden gecontroleerd, maar niemand raakte gewond. Wel liepen beide voertuigen materiële schade op. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van de aanrijding. Het overige verkeer ondervond enige hinder van de gevolgen van de aanrijding.