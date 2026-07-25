Aurora Festival trekt volle zalen: “Editie van dit jaar was een succes”

Het Aurora Festival dat afgelopen week plaatsvond in onder andere de stad is een succes geworden. De concerten kenden een gemiddelde bezettingsgraad van ongeveer negentig procent, waarvan er een aantal volledig uitverkocht was. Toch trok het festival minder bezoekers in vergelijking met vorig jaar.

“De editie van dit jaar was een groot succes”, laat de organisatie weten. “De concerten op bijzondere locaties trokken duizenden bezoekers, waarbij er veel aandacht was voor jong talent. We willen iedereen bedanken die zich voor het festival heeft ingezet.”

Aurora Festival

Het Aurora Festival is een kamermuziekfestival waarbij concerten behalve in Groningen ook in Friesland en Drenthe plaatsvinden. Daarnaast bestaat het programma uit een uitgebreide randprogrammering met presentaties, openbare repetities, films en zonsopkomstconcerten. Het festival begon vorige week vrijdag in de Lutherse Kerk waarbij de laatste pianosonate in Bes en het zonnige Forellenkwintet van componist Franz Schubert ten gehore werden gebracht: beide stukken komen uit het tijdperk Romantiek, dat bij deze editie van het festival het centrale thema vormde.

Het slotconcert vond vrijdagavond wederom plaats in de Lutherse Kerk waarbij ‘Pianokwartet KV 478’ van Mozart werd gespeeld: een aanvankelijk weinig succesvol stuk uit 1785, met name omdat het aan de spelers hoge eisen stelt. Later werd het alsnog als een meesterwerk bestempeld. Daarna volgde ‘Pianokwartet op. 26’ van Brahms, dat wel vanaf het begin populair was, maar in de twintigste eeuw enigszins in de vergetelheid is geraakt.

Talentontwikkeling

Een belangrijk onderdeel van het festival is talentontwikkeling. Via de Summer Academy krijgen veelbelovende jonge musici de kans om samen te werken met ervaren professionals en op te treden tijdens het festival. Daarnaast richt Aurora zich met het programma Aurora NEXT ook op een jongere generatie bezoekers, met vernieuwende concertvormen en verrassende muzikale ervaringen.

Vorig jaar trok het festival zo’n 6.000 bezoekers. Dit jaar waren dat ongeveer 4.600. De belangrijkste oorzaak was de aangekondigde verbouwing van het Prins Claus Conservatorium, waardoor er minder repetitieruimte beschikbaar was en verschillende onderdelen niet door konden gaan: dit was ook de reden dat het festival met twee dagen werd ingekort. De aangekondigde verbouwing ging echter niet door en is naar alle waarschijnlijkheid met een jaar uitgesteld. Daarover leven zorgen bij de organisatie, omdat het festival volgend jaar dertig jaar bestaat, waardoor men juist extra groots wil uitpakken.