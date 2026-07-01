Assenaar vrijgesproken van verkrachting vrouw uit Stad, rechter ziet te weinig aanvullend bewijs

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De rechtbank in Assen zag woensdag te weinig aanvullend bewijs voor de veroordeling van een 22-jarige man uit Assen vanwege een vermeende verkrachting van een vrouw uit Groningen.

De verdachte en de vrouw begonnen hun contact via Tinder en gingen in de nacht van 13 mei 2023 op date in een café in Groningen. Daarna stapte de vrouw bij de man in de auto. Volgens de vrouw zou de man tijdens de autorit hebben aangedrongen op seks.De vrouw verklaarde dat ze aanvankelijk instemde. Maar later werd de seks pijnlijk en zou ze de Assenaar meerdere keren hebben gevraagd te stoppen.

Toen de man daar niet op reageerde, zou de vrouw hem hebben geprobeerd weg te duwen. Daarop zou de man haar hebben geslagen en bij de keel hebben gegrepen.

De verdachte ontkent dat er sprake was van dwang en stelt dat de seks met wederzijdse instemming was. Vooraf zouden ze al hebben gesproken over ruige seks. De Assenaar zou achteraf, onder meer via WhatsApp, hebben erkend dat hij haar grenzen had overschreden en dat hij daar spijt van had. Het feit dat hij te ver was gegaan, betekent echter niet hetzelfde als ‘verkrachting’, verklaarde de Assenaar.

De rechtbank vindt de verklaring van de vrouw betrouwbaar en consistent, maar oordeelt dat er te weinig aanvullend bewijs is om de beschuldiging van verkrachting te kunnen vaststellen. De WhatsApp-berichten zijn volgens de rechter niet genoeg om te bewijzen dat er sprake was van dwang tijdens de seksuele handelingen.

De officier van justitie eiste twee weken gelden een gevangenisstraf van 30 maanden tegen de man uit Assen. Maar omdat er volgens de rechter wettelijk meer bewijs nodig is naast de verklaring van het slachtoffer, kwam er geen veroordeling en werd de Assenaar volledig vrijgesproken.